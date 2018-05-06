Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 09:59 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 10:01 TSİ )

Taşkesen: Mescid-i Aksa ve Kudüs dünyanın göz bebeğidir

10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yazar Nurettin Taşkesen,Mescid-i Aksa ve Kudüs’ü anlattı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yazar Nurettin Taşkesen okuyucularıyla buluştu. Karamürsel Alp Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşide Kudüs ve Mescid-i Aksa konuşuldu. Tarihi olayların analizinin yapıldığı söyleşide Taşkesen, “Mescid-i Aksa ve Kudüs dünyanın göz bebeğidir” dedi.

“HZ. ÖMER TÜM İNSANLARA İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ TANIYOR” 

Söyleşide okurlarıyla buluşan yazar Taşkesen, “Mescidi Aksa ve Kudüs dünyanın göz bebeğidir. 3 dinde burada hak iddia ediyor. 637 yılında Hz. Ömer döneminde Kudüs, İslam orduları tarafından fethediliyor. Kudüs’ün anahtarı Hz. Ömer’e verilmiştir. Hz. Ömer de tüm insanlara ibadet özgürlüğü tanıyor” dedi.

HAÇLILAR KATLETTİ, EYYÜBİLER HÜRRİYET TANIDI

Taşkesen, “1099 tarihinde Kudüs, Haçlılar tarafından işgale uğruyor. Bu işgalde 70 bin kişiyikatlettiler. Bu Haçlı işgali 88 yıl sürüyor. Kudüs’ü Eyyubi Devleti yani Selahattin Eyyubi kurtarıyor. Selahattin Eyyubi, Kudüs’ü aldığında şehirde bulunanlara isteyen gidebilir demiştir. Kudüs’te yaşayan herkese ibadet ve yaşam hürriyeti tanınmıştır” dedi.

FİLİSTİNLİLERİN ANAHTARLARI YANLARINDA

Taşkesen, “Filistin 1917 yılındaki süreçte, ilk olarak İngiliz işgaline uğruyor. 1948 yılında ise İsrail Devleti kuruluyor. Tarihi süreç içerisinde İsrail ve Yahudi çetelerce yapılan katliamlarla Filistin’in içerisinde yaşayan insanlar Lübnan, Mısır ve Ürdün gibi ülkelere göç etti. Filistinliler evlerini geride bırakırken yanlarına evlerinin anahtarlarını da alıyor. Bu aslında sembolik bir hareket. Filistinliler böylelikle bir gün evlerine geri döneceklerinin mesajını veriyor” dedi.

Bugün 09:59 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim mask
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
Ali Fuat Başgil’dem Kartepe’de çalıştay mask
Ali Fuat Başgil’dem Kartepe’de çalıştay
“Bu okul her alanda ismini duyuracak” mask
“Bu okul her alanda ismini duyuracak”
Bahçeşehir Koleji’nde Kültür ve Bilim Haftası mask
Bahçeşehir Koleji’nde Kültür ve Bilim Haftası
Nesibe Aydın seminere geliyor mask
Nesibe Aydın seminere geliyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı! mask
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı!
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim mask
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim
Karamollaoğlu, 100 bine yaklaşıyor! mask
Karamollaoğlu, 100 bine yaklaşıyor!
Avukat Geredeli’yi öldüren sanık hakim karşısına çıktı mask
Avukat Geredeli’yi öldüren sanık hakim karşısına çıktı
Pehlivanlar da ağlar! mask
Pehlivanlar da ağlar!
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti" mask
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti"

GALERİ

‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı mask
‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı
Kaza anı saniye saniye kaydedildi! mask
Kaza anı saniye saniye kaydedildi!
Darıca G.B. tarih yazdı! mask
Darıca G.B. tarih yazdı!
Halk otobüsü devrildi: Sürücü yaralandı! mask
Halk otobüsü devrildi: Sürücü yaralandı!
Muharrem İnce, Ramazan sonrasında Kocaeli'de miting yapacak mask
Muharrem İnce, Ramazan sonrasında Kocaeli'de miting yapacak
Darıca GB şampiyon oldu! mask
Darıca GB şampiyon oldu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL