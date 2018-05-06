Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yazar Nurettin Taşkesen okuyucularıyla buluştu. Karamürsel Alp Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşide Kudüs ve Mescid-i Aksa konuşuldu. Tarihi olayların analizinin yapıldığı söyleşide Taşkesen, “Mescid-i Aksa ve Kudüs dünyanın göz bebeğidir” dedi.

“HZ. ÖMER TÜM İNSANLARA İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ TANIYOR”

Söyleşide okurlarıyla buluşan yazar Taşkesen, “Mescidi Aksa ve Kudüs dünyanın göz bebeğidir. 3 dinde burada hak iddia ediyor. 637 yılında Hz. Ömer döneminde Kudüs, İslam orduları tarafından fethediliyor. Kudüs’ün anahtarı Hz. Ömer’e verilmiştir. Hz. Ömer de tüm insanlara ibadet özgürlüğü tanıyor” dedi.

HAÇLILAR KATLETTİ, EYYÜBİLER HÜRRİYET TANIDI

Taşkesen, “1099 tarihinde Kudüs, Haçlılar tarafından işgale uğruyor. Bu işgalde 70 bin kişiyikatlettiler. Bu Haçlı işgali 88 yıl sürüyor. Kudüs’ü Eyyubi Devleti yani Selahattin Eyyubi kurtarıyor. Selahattin Eyyubi, Kudüs’ü aldığında şehirde bulunanlara isteyen gidebilir demiştir. Kudüs’te yaşayan herkese ibadet ve yaşam hürriyeti tanınmıştır” dedi.

FİLİSTİNLİLERİN ANAHTARLARI YANLARINDA

Taşkesen, “Filistin 1917 yılındaki süreçte, ilk olarak İngiliz işgaline uğruyor. 1948 yılında ise İsrail Devleti kuruluyor. Tarihi süreç içerisinde İsrail ve Yahudi çetelerce yapılan katliamlarla Filistin’in içerisinde yaşayan insanlar Lübnan, Mısır ve Ürdün gibi ülkelere göç etti. Filistinliler evlerini geride bırakırken yanlarına evlerinin anahtarlarını da alıyor. Bu aslında sembolik bir hareket. Filistinliler böylelikle bir gün evlerine geri döneceklerinin mesajını veriyor” dedi.