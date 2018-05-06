İYİ Parti'ye "genç" aday adayı!

İYİ Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları yöneticisi 29 yaşında ki Ebru Kavas Milletvekili Aday Adayı oldu. Darıca İlçe yönetiminin çalışkan ve sevilen isimlerinden olan Kavas Aday Adayları arasında genç olması ile göze çarpıyor.

Ebru Kavas Kimdir?

13 Ocak 1989’da Kadıköy İstanbul’da doğdu. Baba adı Vural, anne adı Leman’dır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri(İngilizce) Bölümünü bitirdi. Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’de Satın Alma Grup Müdürlüğü’nde staj yaptı. Pegasus Hava Yollarında Kabin Memuru olarak çalıştı. Bekar. İYİ Parti Darıca Gençlik Kolları İlçe Sekteri olarak görev yapmaktadır.