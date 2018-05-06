Kutsal topraklara kilise izni!

Mısır ve İtalyan medyasında yayımlanan habere göre Riyad yönetimi, toplumsal - kültürel açıklık politikası çerçevesinde Suudi Arabistan tarihinde ilk defa kilise inşa edilmek üzere Vatikan ile iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma geçen nisan ayında, Vatikan’da dinler arası diyalog dairesinden Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran’ın Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaret sırasında imzalandı. Fransız Kardinal’le birlikte anlaşmaya Dünya Müslümanlar Birliği Genel Sekreteri Şeyh Muhammed bin Abdülkerim El-Issa imza attı.

"YAKINLAŞMA SÜRECİ"

Konuyla ilgili Vatican News’e konuşan Tauran, “Suudi Arabistan ziyaretimde yüksek seviyeli yöneticiler ve Suudi Kral Selman bin Abdülaziz ile görüştüm. Ziyaretim sırasında, okullarda Müslüman ve gayrimüslimlerin iyi görüştüklerini, onların ikinci sınıf vatandaş kabul edilmediklerine vurgu yaptım. Yakınlaşma sürecinin başlamasından memnuniyet duyuyorum. ‘Suudi yetkililer ülkeye yeni bir imaj kazandırmaya hazır olduklarının işaretini verdi” dedi.

BİR İLKE İMZA ATTI

Yapılan anlaşma uyarınca gelecekteki görüşmeleri organize etmek üzere tarafların ikişer temsilcisinin bulunacağı ortak koordinasyon komisyonu kurulması da kararlaştırıldı. Komisyon, iki yılda bir sırasıyla Roma’da ve Rabıta’nın seçeceği bir şehirde toplanacak. Konuyla ilgili Suudi Arabistan’dan yalanlama gelmedi. Kilisenin nereye yapılacağı konusunda yer ismi verilmezken, bazı İtalyan gazeteleri “Medine” iddiasında bulundu. Veliaht Prens Selman, mart ayında Mısır’a yaptığı ziyaretinde Kahire’deki Kıpti Kilisesi’ni ziyaret edip Papa II. Tavadros ile görüşerek bir ilke imza atmıştı.

GAYRİMÜSLİMLERİN YERLEŞMESİ OSMANLI ZAMANINDAN BERİ YASAK

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci: Hicaz bölgesine gayri müslimlerin yerleşmesi Osmanlı zamanından itibaren yasak. Bugün bile Mekke’ye gayrimüslimler giremiyor; Medine’ye yerleşemiyorlar. Onun için ‘mukaddes topraklar’a kiliseye lüzum yoktur. Vatikan ile Riyad yönetimi, Suudi Arabistan topraklarına kilise inşa edilmesi için anlaştı. Kilisenin nereye yapılacağı açıklanmazken, İtalyan medyası “Medine” iddiasında bulundu.