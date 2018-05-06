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Bugün 10:33 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 13:33 TSİ )

KYK personel alacak!

Kredi ve Yurtlar Kurumu, psikolog, diyetisyen, şoför, büro ve yurt yönetim personeli olmak üzere bin 220 kişiyi istihdam edecek.

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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), psikolog, diyetisyen, şoför, büro ve yurt yönetim personelinin arasında bulunduğu bin 220 kişiye istihdam sağlayacak. KYK'den yapılan açıklamada, "Hiçbir genç açıkta kalmayacak" parolasıyla son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla yurt sayısını 766'ya, yatak sayısını da 635 bin 757'ye yükselten KYK'nin, personel sayısını da artıracağı belirtildi. KYK Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 10 diyetisyen ve 5 destek personeli (şoför), taşra teşkilatına 162 diyetisyen, 44 psikolog, 162 büro personeli ve 81 destek personeli (şoför) olmak üzere 464 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

KPSS PUANI ESAS ALINACAK

Yerleştirmede usulüne uygun başvuru yapanlar arasından KPSS (B) grubu puan sıralamasının esas alınacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "KYK Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' çerçevesinde, en az lisans düzeyinde 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle yurt kapasitelerinin kız-erkek dağılımı dikkate alınarak listede yer alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre 463'ü kadın, 293'ü erkek olmak üzere toplam 756 sözleşmeli yurt yönetim personeli alacak. Alımlar sözlü sınavla yapılacak." Başvuruların 9 Mayıs'ta başlayacağı, 18 Mayıs saat 23.59'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi "basvuru.gsb.gov.tr" üzerinden elektronik ortamda yapılabileceği kaydedildi.

Bugün 10:33 TSİ - Eğitim

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