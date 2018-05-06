Uğur Balcıoğlu: Benim sadece Darıca ile maçım yoktu!

Darıca Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Uğur Balcıoğlu, Muğlaspor maçı sonrası değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: Benim sadece Darıca ile maçım yoktu. Aynı anda birçok maç yaptım. Allah’a şükürler olsun ki bu günü bize gösterdi. Darıca’nın potansiyeli 2. Lig’in de yukarısında. Bence burada kalmamalı. Yönetimimize, futbolcu kardeşlerimize, taraftarımıza, Darıca halkına ve dostlarıma çok teşekkür ederim.