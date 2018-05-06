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Bugün 11:09 TSİ- Teknoloji ( G : Bugün 11:12 TSİ )

Uğur Balcıoğlu: Benim sadece Darıca ile maçım yoktu!

Darıca Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Uğur Balcıoğlu, Muğlaspor maçı sonrası değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

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Darıca Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Uğur Balcıoğlu, Muğlaspor maçı sonrası değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: Benim sadece Darıca ile maçım yoktu. Aynı anda birçok maç yaptım. Allah’a şükürler olsun ki bu günü bize gösterdi. Darıca’nın potansiyeli 2. Lig’in de yukarısında. Bence burada kalmamalı. Yönetimimize, futbolcu kardeşlerimize, taraftarımıza, Darıca halkına ve dostlarıma çok teşekkür ederim.

Bugün 11:09 TSİ - Teknoloji

Muhabir Ahmet Akay

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