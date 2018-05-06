Cefakar başkan “Buradaki birlik ve beraberliği görmek her şeyden kıymetli. Bizim amacımız da bu mutluluğu fotoğrafı göstermekti. Bu günü çok bekledik. 4 kez şampiyonluğun kapısından döndük. Bu yıl “Olacak” dedik ve şükürler olsun ki bu işi başardık. Ancak burada kalmamalıyız. Önümüzdeki sezonun sonunda da bu mutluluğu halkımıza yaşatmak istiyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun.
Bugün 11:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:12 TSİ )
Karacabak: olacak dedik oldu…
Darıca Gençlerbirliği Onursal Başkanı Şükrü Karabacak şampiyonluğu değerlendirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:10 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz