Karacabak: olacak dedik oldu…

Cefakar başkan “Buradaki birlik ve beraberliği görmek her şeyden kıymetli. Bizim amacımız da bu mutluluğu fotoğrafı göstermekti. Bu günü çok bekledik. 4 kez şampiyonluğun kapısından döndük. Bu yıl “Olacak” dedik ve şükürler olsun ki bu işi başardık. Ancak burada kalmamalıyız. Önümüzdeki sezonun sonunda da bu mutluluğu halkımıza yaşatmak istiyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun.