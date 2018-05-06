Derince Birlikspor penaltılarla tur atladı: 5-4

Derince Birlikspor, B Grubu’nda Sakarya Hendek Barışspor ve Tavşanlı Linyitspor ile karşılaşırken, ikinci maçında rakibine 1-0 yenildi. Üç takımın da birer galibiyet alması sonrasında, statü gereği penaltı vuruşlarının ardından, Kütahya Tavşanlı Linyitspor’u 5-4 yenerek, finalde A Grubu birincisi Bursa Hürriyetspor ile karşılaşma hakkı kazandı. Derince Birlikspor, gruptaki ikinci maçında rakibi Kütahya Tavşanlı Linyitspor karşısında, 81. Dakikada Alper Enes’in attığı golle, 1-0 yenildi. B Grubunda üç takımın da birer galibiyeti bulunduğu için seri penaltı atışlarının kurası seçildi. Derince Birlikspor penaltılarda Zeki Süleymanoğlu, Görkem Zengin, Uğurcan Küçük, Batuhan Yılmaz ve Okan Kaçak ile golleri bulurken, rakibi penaltı kaçırınca elendi. Maçı Derince Birlikspor Kulüp Başkanı Rıza Yıldız, Derince Sırrıpaşa Mahalle muhtarı Hülya Yıldırım ve Derince Birlikspor yönetim kurulu üyeleri takip etti.

DERİNCE BİRLİKSPOR: 5 KÜTAHYA TAVŞANLI LİNYİT: 4

STAT: Düzce Nurettin Yılmaz

HAKEMLER: Mehmet Beytekin ***, Şükrü Albayrakoğlu ***, Kaan Kızılaslan ***

DERİNCE BİRLİKSPOR U-19: Erdem Öner ***, Ali Macit **, Oğuzhan Korkmaz ***, Miraç Uğur Daşdemirci **,Emre Katatay ***, Görkem Zengin **, Zekican Süleymanoğlu **, Okan Kaçak ** (Dk.70 Batuhan Yılmaz ****), Muhammet Emin Silsüpür *** Doğukan Kaba ****; Uğurcan Küçük ***

KÜTAHYA TAVŞANLI LİNYİTSPOR U-19: Ahmet Daş ***, Agah Çetinkaya ** (Dk.78 Ahmet Arı **), E. Melih Özer ***, Alparslan Yıldırım ***, Mustafa Demir ***, Tolgacan Demir **, Furkan Başköy **, Mertcan Kurnaz *** (Dk. 89 Abdullah Öğüt **), Mustafa Mümin Türkan **, Alper Enes Kahraman ***, M. Ali Aydemir ***

GOLLER: Alper Enes Kahraman Dk. 81

PENALTI ATANLAR: Zeki Süleymanoğlu, Görkem Zengin, Uğurcan Küçük, Batuhan Yılmaz ve Okan Kaçak (Derince Birlikspor U-19), Alper Enes Kahraman, M. Ali Aydemir ve Mustafa Demir (Kütahya Tavşanlı Linyitspor U-19)

PENALTI KAÇIRANLAR: Agah Çetinkaya (Kütahya Tavşanlı Linyitspor U-19)