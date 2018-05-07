Günün spor müsabakaları bu haberde

Okul sporları kaldığı yerden

hafta sonu tatilinden sonra yeniden 2.lig okul sporlarına dönüyoruz. İşte günün programı…

10:00 Yıldız Erkek Basket Atatürk S.S.

10:00 Genç Kız Voleybol 17 Ağustos S.S.

10:00 Genç Kız Voleybol Hasan Gemici S.S.

10:00 Küçük Erkek Futsal Ş.P.R.Topaloğlu S.

09:00 Yıldızlar Bocce Kartepe MTAL.

10:00 Küçük Erkek Futsal Başiskele S.S.

10:00 Küçük Erkek Futsal Darıca Aslan Ç. S.

10:00 Genç-Erk.-Kız Futsal Derince S.S.

09:00 K.-Yıl.G. Badminton Dilovası S.S.

10:00 Genç Kız Erkek Vol. Gebze S.S.

Voleybolda kurumlar heyecanı var…

Kurumlar Arası Voleybol Şampiyonası değişik ilçelerde sürüyor. Başikele, Gebze ve Gölcük’te ayrı ayrı kurumlar arası büyükler voleybol turnuvaları maçları bugün oynanıyor. Ayrıca 19 Mayıs Turnuvası’nda Derince’de yapılacak… Günün voleybol mönüsü şöyle…

19:00 Başiskele Kur. Turnu. Başiskele

18:00 19 Mayıs Turnuvası Derince

18:30 Gebze Kur. Turnuvası Gebze Gençlik

18:00 Gölcük Kurum. Turnu. Gölcük 17 Ağus.

Potada gün gençlerin günü…

Basketbol mahalli alt yapı ligleri bugün oynanıyor. Üç ilçede toplam beş maç var. Program şöyle…

19:00 U12 kız G.Yıldızları - Güneş Gel. Gebze

20:30 U13 erkek B G. Yıldız. - Ö. Seymen Gebze

18:30 U13 erkek C İzmit Dsi - Kocaeli B. B. Atatürk

20:00 U13 Erkek A K. Gelişim - Hanibal Atatürk

10:00 Yıldız-Genç Başiskele B. İlçe Tur. Başiskele

Bowling heyecanı kaçırılmaz

Türkiye Süper Lig, 1, 2, 3. Bowling Bahar Ligi Müsabakaları bugün İzmit 41 Burda Bowling Salonu’nda yapılacak. Müsabakalar saat 20.00’de start alacak.

Bocceciler 19 Mayıs’ı anıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bocce Turnuvası Derince’de gerçekleştiriliyor. 18.00’de başlayacak müsabakalar heyecanla izlenecek.

U-13 Ligi’nde bugün iki maç daha var…

Kocaeli U13 Futbol Ligi’nde bugün iki maç daha oynanacak. A Grubunda Derince Birlik ile İzmit Şirintepe kozlarını paylaşacak. D Grubu’nda ise Yenidoğan Serdar-Kocaeli 1937 SEKA maçı var.

Program şöyle…

YENİ DOĞAN S.-1937 SEKA 19.00 M.A.KAĞITÇI

DERİNCE BİRLİK-ŞİRİNTEPE 19.00 DERİNCE SUNİ

U-17’de Play-Off yangını büyüyor

Kocaeli U17 Futbol Ligi’nde Play-Off heyecanı artarak sürüyor. Ligin sonuna gelindikçe, hararet de artıyor. Bugün 3 grupta 3 maç var. Üçü de yarı statta oynanacak.

Program şöyle…

A-GEBZE- GÜNEŞ 19.15 BEYLİKBAĞI

B-HİSAREYN-K.M.İ. 19.00 KAVAKLI

D-D.OVA B.İZMİT G. 19.00 DİLOVASI

Çamçukur - K.Akçat

2.Küme U-19 Futbol Ligi’nde tek maç var. Akşamın müsabakasında Karamürsel Akçat ile Çamçukur karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.00’da başlayacak ve Karamürsel Stadı’nda oynanacak.