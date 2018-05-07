Günün spor müsabakaları bu haberde

Okul sporları kaldığı yerden
hafta sonu tatilinden sonra yeniden 2.lig okul sporlarına dönüyoruz. İşte günün programı…
10:00 Yıldız Erkek Basket Atatürk S.S.
10:00 Genç Kız Voleybol 17 Ağustos S.S.
10:00 Genç Kız Voleybol Hasan Gemici S.S.
10:00 Küçük Erkek Futsal Ş.P.R.Topaloğlu S.
09:00 Yıldızlar Bocce Kartepe MTAL.
10:00 Küçük Erkek Futsal Başiskele S.S.
10:00 Küçük Erkek Futsal Darıca Aslan Ç. S.
10:00 Genç-Erk.-Kız Futsal Derince S.S.
09:00 K.-Yıl.G. Badminton Dilovası S.S.
10:00 Genç Kız Erkek Vol. Gebze S.S.
Voleybolda kurumlar heyecanı var…
Kurumlar Arası Voleybol Şampiyonası değişik ilçelerde sürüyor. Başikele, Gebze ve Gölcük’te ayrı ayrı kurumlar arası büyükler voleybol turnuvaları maçları bugün oynanıyor. Ayrıca 19 Mayıs Turnuvası’nda Derince’de yapılacak… Günün voleybol mönüsü şöyle…
19:00 Başiskele Kur. Turnu. Başiskele
18:00 19 Mayıs Turnuvası Derince
18:30 Gebze Kur. Turnuvası Gebze Gençlik
18:00 Gölcük Kurum. Turnu. Gölcük 17 Ağus.
Potada gün gençlerin günü…
Basketbol mahalli alt yapı ligleri bugün oynanıyor. Üç ilçede toplam beş maç var. Program şöyle…
19:00 U12 kız G.Yıldızları - Güneş Gel. Gebze
20:30 U13 erkek B G. Yıldız. - Ö. Seymen Gebze
18:30 U13 erkek C İzmit Dsi - Kocaeli B. B. Atatürk
20:00 U13 Erkek A K. Gelişim - Hanibal Atatürk
10:00 Yıldız-Genç Başiskele B. İlçe Tur. Başiskele
Bowling heyecanı kaçırılmaz
Türkiye Süper Lig, 1, 2, 3. Bowling Bahar Ligi Müsabakaları bugün İzmit 41 Burda Bowling Salonu’nda yapılacak. Müsabakalar saat 20.00’de start alacak.
Bocceciler 19 Mayıs’ı anıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bocce Turnuvası Derince’de gerçekleştiriliyor. 18.00’de başlayacak müsabakalar heyecanla izlenecek.
U-13 Ligi’nde bugün iki maç daha var…
Kocaeli U13 Futbol Ligi’nde bugün iki maç daha oynanacak. A Grubunda Derince Birlik ile İzmit Şirintepe kozlarını paylaşacak. D Grubu’nda ise Yenidoğan Serdar-Kocaeli 1937 SEKA maçı var.
Program şöyle…
YENİ DOĞAN S.-1937 SEKA 19.00 M.A.KAĞITÇI
DERİNCE BİRLİK-ŞİRİNTEPE 19.00 DERİNCE SUNİ
U-17’de Play-Off yangını büyüyor
Kocaeli U17 Futbol Ligi’nde Play-Off heyecanı artarak sürüyor. Ligin sonuna gelindikçe, hararet de artıyor. Bugün 3 grupta 3 maç var. Üçü de yarı statta oynanacak.
Program şöyle…
A-GEBZE- GÜNEŞ 19.15 BEYLİKBAĞI
B-HİSAREYN-K.M.İ. 19.00 KAVAKLI
D-D.OVA B.İZMİT G. 19.00 DİLOVASI
Çamçukur - K.Akçat
2.Küme U-19 Futbol Ligi’nde tek maç var. Akşamın müsabakasında Karamürsel Akçat ile Çamçukur karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.00’da başlayacak ve Karamürsel Stadı’nda oynanacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz