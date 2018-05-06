Başkan Baran: Eski Türkiye yok! Önünüz aydınlık...

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘Gençlik Buluşmaları’ kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Okulun konferans salonunda gerçekleşen buluşmada; Öğrencilere hayatından ve başarı öyküsünden kestiler veren Başkan Baran, kariyer planlamasının önemine değindi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslı Kuş’un moderatörlük yaptığı gençlik buluşmasında öğrenciler de merak ettiklerini ve projeler hakkında sorular yöneltti.

GENÇLERİMİZ ÖNEMLİ

Gençlerle bir arada bulunmanın, kendisine ayrı bir enerji kattığını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Biz insana hizmeti, insanın duasını almayı hakkın rızasını kazanmakla eş değer gördük. O yüzden hizmetin merkezinde insanı koyduk. Gençlerimiz önemli. Yatırımlarımızın da merkezinde gençlerimiz var. Daha iyi eğitim almanız adına eğitim kurumlarının tefrişatlarını üstleniyoruz. Her yıl 3 binden fazla üniversite öğrencimize burs veriyoruz.

SPOR KOMPLEKSİ MÜJDESİ

Biz, yaşadığımız o zorlukları şimdiki gençlerimiz yaşamasın diye her türlü hizmet ve desteği veriyoruz. Üniversite binası yapan tek belediyeyiz, Körfez’de bazı ilkleri başarıyoruz. Sizlerin daha iyi spor yapabilmesi adına sekiz tane sporla ilgili projemiz var. 4 okula 3 büyük spor salonu yapıyoruz. Ayrıca spor kompleksleri için de kazmayı vurduk. İlimtepe’de Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle hayata geçireceğimiz spor kompleksi için çalışma başladı. Çamlıtepe’de de bu ay içinde temelini atacağız” dedi.

“GELECEĞİNİZ AYDINLIK”

Başkan Baran, gençlere tavsiyelerde de bulunarak, “Ne yaparsanız yapın, kararlılıkla yapın. Ülkemiz artık zengin bir ülke. Eski Türkiye değiliz. Gençlerine önem veren bir Cumhurbaşkanı var. Bizler eskiden ‘ne olacak geleceğimiz’ diye karar kara düşünürdük. Artık önünüze güvenle bakabilirsiniz. Kariyer noktasında kendinize bir hedef seçin, gayretli çalışma ile ona ulaşabilirsiniz. Önünüz aydınlık olsun” dedi.