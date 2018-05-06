Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Bayram ‘Çağırma Beni’ adlı şiir kitabını tanıttı. Kitabın çıkarılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Zeki Bayram, “Yazma isteğim eskiden beri vardı. Yani doğuştan olan bir şeydi. Kendimi yazarken çok rahat hissediyorum, yazmak benim hayatımın en büyük parçasıdır” dedi. Zeki Bayram, ikinci kitabı için çalışmalarının sürdüğünü de belirtti.
Bugün 12:09 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 12:11 TSİ )
Zeki Bayram kitabını tanıttı
Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Bayram yazdığı ‘Çağırma Beni’ adlı şiir kitabını tanıttı
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Bugün 12:09 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz