Zeki Bayram kitabını tanıttı

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Bayram ‘Çağırma Beni’ adlı şiir kitabını tanıttı. Kitabın çıkarılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Zeki Bayram, “Yazma isteğim eskiden beri vardı. Yani doğuştan olan bir şeydi. Kendimi yazarken çok rahat hissediyorum, yazmak benim hayatımın en büyük parçasıdır” dedi. Zeki Bayram, ikinci kitabı için çalışmalarının sürdüğünü de belirtti.