Ali Fuat Başgil’dem Kartepe’de çalıştay

Kartepe’nin güzide okullarından Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi’nin düzenlediği ‘Demokrasi Yolunda Gençlerle Başbaşa’ öğrenci çalıştayı başarıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık altı aylık bir çalışma neticesinde 12 ilçeden tüm Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin tamamı ile birlikte 14 okulun katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaya akademi çevreleri de önemli katılım sağladı.

GENİŞ KATILIM OLDU

Kartepe Park Otel’de gerçekleştirilen çalıştayın açılış programına Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır, Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’nden akademisyenler, Kocaeli genelindeki okulların yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

TANITICI GEZİLER DE DÜZENLENDİ

Gün boyunca devam eden çalıştayda öğrenciler dokuz temayı dokuz ayrı atölyede tartıştılar ve gün sonunda bildirilerini okudular. Çalıştayın moderatörlüğünü çeşitli üniversitelerden iştirak eden ve alanında uzman akademisyenler yaptı. Eğitimci yazar Seyfettin Bulut’un da konuk olarak katıldığı çalıştay tüm katılımcı ve izleyicilerin beğenisi ile sonlandı. Gün içerisinde çalıştay katılımcılarına Kartepe’yi tanıtıcı geziler de düzenlendi.