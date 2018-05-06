Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 12:10 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:11 TSİ )

Ali Fuat Başgil’dem Kartepe’de çalıştay

Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi’nin düzenlediği ‘Demokrasi Yolunda Gençlerle Başbaşa’ öğrenci çalıştayı başarıyla gerçekleştirildi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kartepe’nin güzide okullarından Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi’nin düzenlediği ‘Demokrasi Yolunda Gençlerle Başbaşa’ öğrenci çalıştayı başarıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık altı aylık bir çalışma neticesinde 12 ilçeden tüm Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin tamamı ile birlikte 14 okulun katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaya akademi çevreleri de önemli katılım sağladı.

GENİŞ KATILIM OLDU

Kartepe Park Otel’de gerçekleştirilen çalıştayın açılış programına Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır, Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’nden akademisyenler, Kocaeli genelindeki okulların yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

TANITICI GEZİLER DE DÜZENLENDİ

Gün boyunca devam eden çalıştayda öğrenciler dokuz temayı dokuz ayrı atölyede tartıştılar ve gün sonunda bildirilerini okudular. Çalıştayın moderatörlüğünü çeşitli üniversitelerden iştirak eden ve alanında uzman akademisyenler yaptı. Eğitimci yazar Seyfettin Bulut’un da konuk olarak katıldığı çalıştay tüm katılımcı ve izleyicilerin beğenisi ile sonlandı. Gün içerisinde çalıştay katılımcılarına Kartepe’yi tanıtıcı geziler de düzenlendi.

Bugün 12:10 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim mask
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
Ali Fuat Başgil’dem Kartepe’de çalıştay mask
Ali Fuat Başgil’dem Kartepe’de çalıştay
“Bu okul her alanda ismini duyuracak” mask
“Bu okul her alanda ismini duyuracak”
Bahçeşehir Koleji’nde Kültür ve Bilim Haftası mask
Bahçeşehir Koleji’nde Kültür ve Bilim Haftası
Nesibe Aydın seminere geliyor mask
Nesibe Aydın seminere geliyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı! mask
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı!
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim mask
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim
Karamollaoğlu, 100 bine yaklaşıyor! mask
Karamollaoğlu, 100 bine yaklaşıyor!
Avukat Geredeli’yi öldüren sanık hakim karşısına çıktı mask
Avukat Geredeli’yi öldüren sanık hakim karşısına çıktı
Pehlivanlar da ağlar! mask
Pehlivanlar da ağlar!
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti" mask
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti"

GALERİ

‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı mask
‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı
Kaza anı saniye saniye kaydedildi! mask
Kaza anı saniye saniye kaydedildi!
Darıca G.B. tarih yazdı! mask
Darıca G.B. tarih yazdı!
Halk otobüsü devrildi: Sürücü yaralandı! mask
Halk otobüsü devrildi: Sürücü yaralandı!
Muharrem İnce, Ramazan sonrasında Kocaeli'de miting yapacak mask
Muharrem İnce, Ramazan sonrasında Kocaeli'de miting yapacak
Darıca GB şampiyon oldu! mask
Darıca GB şampiyon oldu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL