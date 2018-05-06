Kaza gece saatlerinde, Körfez Belen Köyü yolunda meydana geldi. Abdullah Yazıcı idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Abdullah Yazıcı ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Abdullah Yazıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir tersanede kaynakçı olarak çalışan, 2 çocuk babası olan Abdullah Yazıcı’nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu Cide ilçesine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tersane çalışanı kazada can verdi!
Tersanede kaynakçı olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Abdullah Yazıcı, dün akşam Körfez'de geçirdiği feci bir kazada hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz