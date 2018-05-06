Yılmaz'dan İnce’ye destek

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Muharrem İnce ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, “Sayın Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığı iki şekilde değerlendirilmeli. Birincisi parti içerisindeki dengeler, ikincisi de toplumdaki algı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine iki kez rakip olarak genel başkanlık yarışına giren Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı adayı göstererek, partimizin demokratik temellerinin hiçbir şekilde sarsılmayacağını bir kez daha net bir tavırla ortaya koymuş ve kendisinin demokratik teamüllere ne kadar saygılı olduğunu göstermiştir” dedi.

DEMOKRASİ GÖSTERGESİ

Yılmaz, CHP’nin eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir çatıyla Türkiye için bütünleştirici olduğunu belirterek, “ Cumhuriyet Halk Partisi’nin toplumdaki tüm farklı ses ve renklerini kucaklayabilecek yapıya sahip olduğu anlayışıyla, inanıyorum ki Sayın Muharrem İnce’nin adaylığı Türkiye’nin dört bir yanında demokrasi göstergesi olarak algılanacaktır ”açıklamasında bulundu.