Cumhurbaşkanlığı adaylığına 4. isim!

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olan Genel Başkanları Temel Karamollaoğlu, 100 bin imzaya ulaştı. Karamollaoğlu dışında 100 bin imzaya ulaşan ilk Meral Akşener olmuştu. Akşener'in ardından SP lideri de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yer alabilecek. Cuma günü 08.00'da başlayan imza işlemleri 9 Mayıs 2018 saat 20.00'da son bulacak.

4 liderin topladıkları imzalar şu şekilde: