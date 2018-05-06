Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olan Genel Başkanları Temel Karamollaoğlu, 100 bin imzaya ulaştı. Karamollaoğlu dışında 100 bin imzaya ulaşan ilk Meral Akşener olmuştu. Akşener'in ardından SP lideri de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yer alabilecek. Cuma günü 08.00'da başlayan imza işlemleri 9 Mayıs 2018 saat 20.00'da son bulacak.
Bugün 12:54 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:32 TSİ )
Cumhurbaşkanlığı adaylığına 4. isim!
Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olan Genel Başkanları Temel Karamollaoğlu, 100 bin imza toplamayı başardı.
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Bugün 12:54 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz