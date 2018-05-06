Otomobilin çarptığı çocuk öldü!

Dün akşam saatlerinde Çayırova'da meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Raif Demirel, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçarken, küçük çocuk olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Raif Demirel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.