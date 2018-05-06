Dün akşam saatlerinde Çayırova'da meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Raif Demirel, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçarken, küçük çocuk olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Raif Demirel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 13:10 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:11 TSİ )
Otomobilin çarptığı çocuk öldü!
Çayırova'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Raif Demirel otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz