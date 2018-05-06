Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğleye kadar kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinde zayıflayacak yağışlar, gece etkisini artıracak. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
Bugün 13:28 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:34 TSİ )
Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı!
Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
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Bugün 13:28 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz