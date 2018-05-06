Periler uzatmada yenildi: 62-61

İlk periyodu 12-17 kazanan İzmit Belediyespor, ikinci periyotu 30-25 ve üçüncü periyotu 45-40 kaybetti. Temsilcimiz dördüncü periyotta beraberliği sağlarken, maçı uzatmaya götürdü: 56-56. 5 dakikalık uzatmanın son dakikasında karşılaşmayı, Urlaspor Belediyespor 62-61 kazandı. Amerikalı oyuncumuz Jazz Covington 27 sayı atarken, en iyi oyuncu seçildi. Melek Yusufoğlu ise asist olarak en beğenilen sporcu seçildi. Sezonun son maçını deplasmanda mağlubiyetle kapatan Periler, Urla Belediyespor karşısında maça Jazz Covington (27), Melik Yusufoğlu (17), Ebru Torun (6), Deniz Doğan (6), Banu Meriç Yenal (1) ile çıktı. Sonradan oyuna dahil olan Deniz Doğan (2), Berrin Karabaş (2)’ın sayılarıyla başa baş mücadele veren Periler, son dakikada pota altı sayısıyla mağlup oldu. İzmit Belediyespor bu mağlubiyetle normal sezonu 5’inci sırada tamamladı ve Play Off oynama hakkı elde etti.

PLAY OFF MAÇALARI ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR

Temsilcimiz İzmit Belediyespor, normal sezonu 5 inci sırada 50 puanla tamamlarken, Play Off maçları çarşamba günü oynanacak. Periler ilk maçında, kendi sahasında Urla Belediyespor ile oynayacak. Çarşamba günü İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ilk karşılaşma saat 18.00’de başlayacak. Rövanş maçı ise Urla’da oynanacak. 2 maç kazanan takım turu geçecek.

8 TAKIMIN PLAY OFF MAÇLARI (ÇARŞAMBA):

İZMİT BLDSPOR-URLA BLDSPOR

BURSA BŞB-BAYRAKLI BLD

GÜRESPOR-ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE

MERSİN BASKETBOL-ÇANKAYA ÜNİ.