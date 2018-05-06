Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün, Türkiye genelinde başlattığı '1907 Okul 1907 Pota' etkinliği kapsamında, Muğla’nın Bodrum ilçesinde potaların açılış törenine katılan kulüp başkanı Aziz Yıldırım, tören sonrasında, Bodrumspor-kocal Birlik 2.Lig sezon sonu lig maçını izledi, minik futbolcularla buluştu. Açılışın ardından Bodrumspor maçına giden Yıldırım, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Kocaeli Birlikspor’u 2-1 mağlup ettiği maçı izlerken, minik futbolcuların getirdiği formaları da imzaladı.
Bugün 13:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:49 TSİ )
Kocaeli Birlikli gençlerimize Aziz Yıldırım piyangosu…
2.Lig’de son maçını önceki gün oynayan ve 3.Lig’e düşen Kocaeli Birlikspor’un gençlerine adeta piyango isabet etti.
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Bugün 13:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz