Kocaeli Birlikli gençlerimize Aziz Yıldırım piyangosu…

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün, Türkiye genelinde başlattığı '1907 Okul 1907 Pota' etkinliği kapsamında, Muğla’nın Bodrum ilçesinde potaların açılış törenine katılan kulüp başkanı Aziz Yıldırım, tören sonrasında, Bodrumspor-kocal Birlik 2.Lig sezon sonu lig maçını izledi, minik futbolcularla buluştu. Açılışın ardından Bodrumspor maçına giden Yıldırım, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Kocaeli Birlikspor’u 2-1 mağlup ettiği maçı izlerken, minik futbolcuların getirdiği formaları da imzaladı.