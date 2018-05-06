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Kardeş Darıca’ya Kocaelispor’dan kutlama

Son maçında deplasmanda Ankara Demirspor’u Burak Süleyman’ın golleri ile 2-1 mağlup eden Kocaelispor sezonu 40 puan ile tamamladı. Güzel bir atmosferde oynanan maçın ardından Darıca Gençlerbirliği’nin şampiyonluk haberi geldi. Kocaelispor’u her maçta destekleyen, Kocaelispor olan saygısını her platformda ortaya koyan Darıca’nın tarihi başarısı Kocaelispor kanadından yanıtsız kalmadı.

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Son maçında deplasmanda Ankara Demirspor’u Burak Süleyman’ın golleri ile 2-1 mağlup eden Kocaelispor sezonu 40 puan ile tamamladı. Güzel bir atmosferde oynanan maçın ardından Darıca Gençlerbirliği’nin şampiyonluk haberi geldi. Kocaelispor’u her maçta destekleyen, Kocaelispor olan saygısını her platformda ortaya koyan Darıca’nın tarihi başarısı Kocaelispor kanadından yanıtsız kalmadı. Yeşil Siyahlı kulüp “Kardeş Darıca Gençlerbirliği’ni şampiyonluğundan ötürü kutlarız” açıklamasını yaptı. Hodrimeydan Taraftar Lideri Enver Güler “Darıca Gençlerbirliği her ortamda Kocaelispor’dan övgü ile söz eden, bizleri samimi bir şekilde destekleyen bir kulübümüzdür. Bizleri de maçlarına davet eden ancak Ankara’da olduğumuz için gidemediğimiz Darıca Gençlerbirliği’nin şampiyonluğunu tebrik ederiz” dedi.

Bugün 13:50 TSİ - Spor

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