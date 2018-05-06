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Yarımca, Yahya Kaptan ve Tavşanlı turladı

2. Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda Yarımcaspor, Acısu’yu 3-0 mağlup etti. Yahyakaptan, Kirazlıyalı karşısında 4-2 kazandı.

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2. Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda Yarımcaspor, Acısu’yu 3-0 mağlup etti. Yahyakaptan, Kirazlıyalı karşısında 4-2 kazandı. Tavşanlı da Atılım’ı 2-1’lik skorla geçti. Böylece Yarımca, Yahya Kaptan ve Tavşanlı adlarını 2. tura yazdırdı. Diğer 5 maç ise dün gazetemiz baskıya girerken oynanıyordu.

Bugün 13:51 TSİ - Spor

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