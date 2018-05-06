2. Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda Yarımcaspor, Acısu’yu 3-0 mağlup etti. Yahyakaptan, Kirazlıyalı karşısında 4-2 kazandı. Tavşanlı da Atılım’ı 2-1’lik skorla geçti. Böylece Yarımca, Yahya Kaptan ve Tavşanlı adlarını 2. tura yazdırdı. Diğer 5 maç ise dün gazetemiz baskıya girerken oynanıyordu.
Bugün 13:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:53 TSİ )
Yarımca, Yahya Kaptan ve Tavşanlı turladı
2. Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda Yarımcaspor, Acısu’yu 3-0 mağlup etti. Yahyakaptan, Kirazlıyalı karşısında 4-2 kazandı.
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Bugün 13:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz