İzmitli genç antrenör Tire’de çok mutlu…

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden İzmir temsilcisi Tire 1922 son maçında Anadolu Bağcılar’ı 4-2 mağlup etti ve adını Play-Off’a yazdırdı. Takımın genç ve başarılı İzmitli yardımcı antrenörü İbrahim Karaduman açıklamasında “Güzide İzmir’in güzide kulübü Tire’nin Play-Off’a kalması gurur verici bir durum. Son 5 maçımızı da kazandık ve haklı bir başarı elde ettik. Herkesin ayaklarına, emeklerine sağlık. Umarım Play-Off’tan da 2. Lig’e çıkar Tire’yi mutlu ederiz.