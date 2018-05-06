3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden İzmir temsilcisi Tire 1922 son maçında Anadolu Bağcılar’ı 4-2 mağlup etti ve adını Play-Off’a yazdırdı. Takımın genç ve başarılı İzmitli yardımcı antrenörü İbrahim Karaduman açıklamasında “Güzide İzmir’in güzide kulübü Tire’nin Play-Off’a kalması gurur verici bir durum. Son 5 maçımızı da kazandık ve haklı bir başarı elde ettik. Herkesin ayaklarına, emeklerine sağlık. Umarım Play-Off’tan da 2. Lig’e çıkar Tire’yi mutlu ederiz.
Bugün 13:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:54 TSİ )
İzmitli genç antrenör Tire’de çok mutlu…
3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden İzmir temsilcisi Tire 1922 son maçında Anadolu Bağcılar’ı 4-2 mağlup etti ve adını Play-Off’a yazdırdı.
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Bugün 13:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz