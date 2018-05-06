İzmit Lisesi’nde Çölyak hastalığı konuşuldu

İlimizde hemen her kurumda bir mezunu olan, İzmit’in markası olarak anılan İzmit Lisesi ve bölgenin önde gelen sağlık kuruluşlarından Konak Hastanesi, Çölyak hastalığına dikkat çekti. Öğrencileri bilinçlendirmek amaçlı düzenlenen seminere, Konak Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. H. Emre Kaya konuşmacı olarak katıldı.

SORULARINI YÖNELTTİLER

Oldukça verimli geçen seminer sonunda liseli öğrenciler Dr. Kaya’ya sorularını yöneltti. Seminer sonrası İzmit Lisesi Okul Müdürü Fatih Taşdelen yaptığı konuşmada meslek seçiminin önemini vurgulayarak, Tıp ve diğer alanlara birçok öğrenci yetiştirdiklerini ifade etti.

PLAKET TAKDİMİ YAPILDI

Öğrencilerin hedeflerini yüksek tutmalarını belirterek gelecekleri adına güzel dileklerde bulundu. Program sonunda Konak Hastanesi yetkililerine ve Uzm. Dr. H. Emre Kaya’ya destekleri için teşekkür edilerek, plaketleri takdim edildi.