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Alikahya’da tapu sevinci

Alikahya Atatürk Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde yapılan şuyulandırma çalışması sonucunda hak sahiplerine tapuları İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından verildi.

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İzmit Belediyesi tarafından Alikahya Atatürk Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde yapılan şuyulandırma çalışması tamamlandı. Yaklaşık 50 hektarlık sanayi alanında yapılan şuyulandırma sonucunda hak sahiplerine tapuları İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından verildi. 580 hak sahibi ile 135 sanayi parseli bulunan bölgede yapılan şuyulandırmayla 18,3 hektarlık alan; cami, okul, sosyal tesis ve yeşil alan olarak ayrıldı. 

TAPULARI TESLİM EDİLDİ

Hak sahiplerine tapularını teslim eden Başkan Doğan, “Şehrimizde imara açılan birçok bölge bulunmakta. Bu bölge de bunlardan biri. Belediyemiz, sanayi bölgesinin bulunduğu bu alanda titiz ve güzel bir çalışma gerçekleştirdi. 500 dönümlük önemli büyüklükteki bölgede geniş yolları, camisi, sosyal tesisleri, okulu olan çok güzel bir planlama yapıldı. Alikahya’da şuyurlandırma yapılan bu bölge; mahallelerde, sokak aralarında sıkışan küçük sanayi dükkânları ve tamirciler için de yeni bir alternatif olacak” dedi.

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