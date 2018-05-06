Doğan: Sandıkta tarafım!

İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi’nde yaptırılacak kültür merkezinin temeli atıldı. Didem Sokak’ta taban alanı 575 metrekare, toplam alanı da 1697 metrekarelik bir alana yapılacak kültür ve gençlik merkezi bir süre önce 3 milyon 790 bin liraya ihale edilmişti. Salon sporları alanı, kafeterya, oyun odası, soyunma odaları, duş yerleri, derslikler, okuma salonları ile 250 kişilik konferans salonu bulunacak Yenişehir Kültür ve Gençlik Merkezi 270 gün içinde bitirilecek.

VATANDAŞLAR KATILDI

Bölgedeki büyük bir ihtiyacı giderecek kültür merkezinin temel atma törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, AKP milletvekili aday adayı Emine Zeybek, mahalle muhtarı Mesut Belhan ile vatandaşlar katıldı.

“DÜNDEN DAHA İYİ DURUMDA”

Temel atma töreninde konuşan Başkan Doğan, “Yenişehir bizim gözbebeğimiz. Daha öncesini çok iyi bildiğim için konuşuyorum, son 10-15 yıldır Yenişehir gerçekten şehir haline dönmeye başladı. Yavaş yavaş mahalle gerçek kimliğine dönüyor. Bizler de muhtarından, mahalle temsilcisine, belediye meclis üyesine kadar mahallemize daha çok hizmet etmek için çalışıyoruz. Yenişehir Mahallesi kim ne derse desin dünden daha iyi durumda” dedi.

“SANDIKTA CEVAP VERMELİYİZ”

Doğan, “Ben tarafımı açıkça söylüyorum. Hizmetlerde tarafsızız, belediyemiz tarafsızdır, sizlerin emrinizdeyiz. Ama sandıkta tarafım. Bizler milletimizin, yavrularımızın, vatanımızın, bayrağımızın, ezanımızın tarafındayız. Bunu söylemekten de çekinmiyorum. Kimin kimin yanında durduğuna da iyi bakmalı. O oyunlara gelenlere de gereken cevabı hangi siyasi partide olursa olsun sandıkta cevap vermeliyiz. Doğru adres, işaret Recep Tayyip Erdoğan’dır, Ak Parti’dir” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kültür merkezinin temeli atıldı.