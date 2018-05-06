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Ufka Yolculuk’ta dereceye girenler ödüllendirildi

Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışması sona erdi. 5 ayrı kategoride dereceye giren toplam 15 kişi ve 7 okul birincisine ödülleri verildi

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Türkiye genelinde Server Gençlik ve Spor Kulübü’nün düzenlediği, Kocaeli’de ise Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü, Bilim Kültür ve Sanat Derneği ve Gebze İlim Kültür Çevre Kulübü’nün organize ettiği Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışması ödül töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kocaeli’de 22 bin 734, Gölcük’te ise 5 bin 147 kişinin katıldığı yarışmada 5 ayrı kategoride dereceye giren toplam 15 kişi ve 7 okul birincisine ödülleri verildi.

700 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Yarışmaya konu olarak seçilen ‘Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz’ isimli kitaba çalışan yarışmacılar 8 Nisan Pazar günü sınava tabi tutuldular. Sınava bütün dünyada yaklaşık 700 bin kişi başvurdu. Ayrıca 233 cezaevinde 10 bine yakın mahkûm sınava katıldı. Gebze ödül programı Gebze İLKÇEV tarafından 11 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da Gebze Kültür Merkezinde düzenlenecek.

GÖLCÜK’TEN DERECEYE GİREN İSİMLER

A Kategorisi 1’incisi      Suğra Demirel

A Kategorisi 2’ncisi      Rana Tarcan

A Kategorisi 3’üncüsü    Mahmut Yıldırım

İLDE DERECEYE GİREN İSİMLER

B Kategorisi 1’incisi      Şeydanur Gündoğdu

B Kategorisi 2’ncisi      Zeynep Yener

B Kategorisi 3’üncüsü    Mehmet Ali Kuş

C Kategorisi 1’incisi      Muhammed Eren Çinko

C Kategorisi 2’ncisi      Sema Nur Karakaş

C Kategorisi 3’üncüsü    Süheyla Yıldırım

D Kategorisi 1’incisi      Zeynep Kardaş

D Kategorisi 2’ncisi      Hümeyra Demır

D Kategorisi 3’üncüsü    Sevdet Ertem

E Kategorisi 1’incisi      Hilal Yıldırım

E Kategorisi 2’ncisi      Salih Aydın

E Kategorisi 3’üncüsü    Kamil Erol

G Kategorisi 1’incisi      Âmine Salım

G Kategorisi 2’ncisi      Asma Eşşehid

G Kategorisi 3’üncüsü    Rağad Muhammed

H Kategorisi 1’incisi      Hatice Salım

H Kategorisi 2’ncisi      Bachar Alssaman Nashawatı

H Kategorisi 3’üncüsü    Amıne Al Fıter

Bugün 13:58 TSİ - Gündem

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