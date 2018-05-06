Ufka Yolculuk’ta dereceye girenler ödüllendirildi

Türkiye genelinde Server Gençlik ve Spor Kulübü’nün düzenlediği, Kocaeli’de ise Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü, Bilim Kültür ve Sanat Derneği ve Gebze İlim Kültür Çevre Kulübü’nün organize ettiği Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışması ödül töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kocaeli’de 22 bin 734, Gölcük’te ise 5 bin 147 kişinin katıldığı yarışmada 5 ayrı kategoride dereceye giren toplam 15 kişi ve 7 okul birincisine ödülleri verildi.

700 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Yarışmaya konu olarak seçilen ‘Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz’ isimli kitaba çalışan yarışmacılar 8 Nisan Pazar günü sınava tabi tutuldular. Sınava bütün dünyada yaklaşık 700 bin kişi başvurdu. Ayrıca 233 cezaevinde 10 bine yakın mahkûm sınava katıldı. Gebze ödül programı Gebze İLKÇEV tarafından 11 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da Gebze Kültür Merkezinde düzenlenecek.

GÖLCÜK’TEN DERECEYE GİREN İSİMLER

A Kategorisi 1’incisi Suğra Demirel

A Kategorisi 2’ncisi Rana Tarcan

A Kategorisi 3’üncüsü Mahmut Yıldırım

İLDE DERECEYE GİREN İSİMLER

B Kategorisi 1’incisi Şeydanur Gündoğdu

B Kategorisi 2’ncisi Zeynep Yener

B Kategorisi 3’üncüsü Mehmet Ali Kuş

C Kategorisi 1’incisi Muhammed Eren Çinko

C Kategorisi 2’ncisi Sema Nur Karakaş

C Kategorisi 3’üncüsü Süheyla Yıldırım

D Kategorisi 1’incisi Zeynep Kardaş

D Kategorisi 2’ncisi Hümeyra Demır

D Kategorisi 3’üncüsü Sevdet Ertem

E Kategorisi 1’incisi Hilal Yıldırım

E Kategorisi 2’ncisi Salih Aydın

E Kategorisi 3’üncüsü Kamil Erol

G Kategorisi 1’incisi Âmine Salım

G Kategorisi 2’ncisi Asma Eşşehid

G Kategorisi 3’üncüsü Rağad Muhammed

H Kategorisi 1’incisi Hatice Salım

H Kategorisi 2’ncisi Bachar Alssaman Nashawatı

H Kategorisi 3’üncüsü Amıne Al Fıter