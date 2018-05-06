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Bugün 14:16 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 14:19 TSİ )

Epilepsi nöbetinde bunlara dikkat edin

Toplumda ‘sara’ olarak bilinen Epilepsi rahatsızlığı, doktorun vereceği anti-eliptik ilaçlarla 4-5 yıla kadar tedavi edilebilir.

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Bu rahatsızlıkta tedavi kadar, nöbet geçiren kişiye yapılan müdahaleler de önemlidir.

ANORMAL ELEKTRİKSEL AKTİVİTELER

Halk arasında ‘Sara’ olarak da bilinen Epilepsi hastalığı; beyindeki sinir hücrelerinde yaşanan anormal elektriksel aktivitesi sonucunda, beynin normal aktivitesinin bozulmasıdır. Bu durum Epilepsi (sara) ya da havaleye neden olur.Yaygın bir hastalık olAan epilepsi belirli bir yaş grubunda değil her yaşta yaşanabilmektedir. Aynı şekilde cinsiyetler arasında yaşanma olasılığı anlamında da farklılık yoktur.

İKİ TÜRDE EPİLEPSİ NÖBETİ

Epilepsi belirtileri farklılık gösterebilmektedir. Farklılıklar, yaşanan nöbetin beyinde yaşandığı beyin hücrelerine göre değişir. Kasılma olmadan gerçekleşen nöbetlerde; kolda hafif titreme ya da atma hissi, dalgınlık, kişide korku hissi, sabit bakma ve hareketsiz kalma gibi belirtilerle yaşanır. Kasılma yaşanan nöbetlerde ise genelde epilepsi belirtileri denildiği akla gelen, ağızdan köpük gelmesi ve bayılma gibi belirtileri olur.

HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR

Kasılma yaşanan nöbetlerde kişi ani bilinç kaybı da yaşanabilir. Bununla birlikte; bayılma, yere düşme, kasılmış bir şekilde kalma, kol ve bacaklarda kasılmalar, idrar kaçırma, ağızdan köpük gelmesi, dişlerin kenetlenmesi ve morarma gibi belirtiler yaşanabilir. Her yaştan kişide görülebilecek bir rahatsızlık olduğu için, özellikle bebeklerde bu duruma dikkat etmek gerektir.

BEBEKLERDE FARKLI BELİRTİLER

Bebeklerde yaşanan epilepsi nöbetlerinde, bebek aniden sıçrama, ağız şapırdatma, ağzın tek tarafa çekilmesi, sabit bir noktaya bakma ve bunlarla birlikte bebek istemsizce el, kol hareketleri ve mimikler yapma gibi belirtileri olabilir. Bu durumda eğer bebeğin hareketleri kısıtlanıyorsa ebeveynler bu durumunda bilincinde olarak en kısa zamanda bebeği doktora götürmelidir. Bu rahatsızlığın nedenleri genel olarak bilinmemektedir. Ailede kalıtımsal olarak varsa da kişiyi etkileyebilir.

Bunun dışında ise;

Doğum esnasında bebeğin beynin oksijensiz kalması, doğuştan olan metabolizma rahatsızlıkları, annenin hamilelik döneminde rahim içi yaşadığı enfeksiyonlar, Menenjit, beyin tümörleri, az bir durum olsa da kişinin yaşadığı beyin travması, beyin kanaması, anevrizma gibi rahatsızlıklar epilepsiye neden olabilir.

HASTAYA İLK MÜDAHALE

Bu belirtilerden yola çıkarak şu da eklenebilir; kişinin yaşadığı her travma ve geçirdiği yüksek ateş, epilepsiye neden olmaz. Epilepsi rahatsızlığı anında hastaya doğru müdahalede bulunmak da en az tedavi kadar önemlidir. Bu durumda hastanın ani bilinç kaybı yaşadığı unutulmaması gerekir ve hastanın başını sert bir yere vurmaması için önlemler alınmalıdır. Hastanın ağzından köpük geliyorsa boğazına kaçmaması için kişi yan yatırılmalıdır.

TEDAVİ EDİLEBİLİR

Kişinin çenesi açılmaya veya dişlerin arasına bir cisim konulmaya çalışılmamalıdır. Nöbetin geçmesi beklenir, eğer 1,5 dakikadan fazla süren bir nöbet ise hemen ambulans çağırılmalıdır. Epilepsi rahatsızlığı, tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Hastalar, doktor kontrolü sonrasında verilen anti-eliptik ilaçlarla birlikte 4-5 yıla kadar olumlu sonuçlar alabilir. Ancak bu tedavilere cevap vermeyen hastalar için cerrahi müdahale de bir seçenek olarak vardır.

Bugün 14:16 TSİ - Sağlık

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