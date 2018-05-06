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Bugün 14:21 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:22 TSİ )

Zeytinoğlu: Enflasyonla mücadelede farklı aksiyonlar gerekli

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, beklentilerin üzerine çıkan enflasyonla mücadele farklı ve yeni aksiyon planlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayhan Zeytinoğlu yüksek döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle üretici fiyatlarının yüzde 16.37’ye yükseldiğine dikkat çekti. Zeytinoğlu, “Döviz kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki artış, üretici fiyatlarını da artırarak üretim maliyetlerini maliyetleri yukarı itiyor. ÜFE yüzde 16.37’ye ulaştı. TÜFE’de ise son baz etkisi avantajından faydalanamadık. Ne yazık ki yüksek üretici fiyatları, tüketici fiyatlarını daha da yukarı çekecektir. Yılı çift haneli rakamla kapatacağımızı görüyoruz.” açıklamasını yaptı.

DOLARDAKİ YÜKSEK SEYİR

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, nisan ayında, aylık en fazla artışın kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleştiğini belirterek, “Petrol fiyatlarındaki artış ve dolardaki yüksek seyir sonunda kok ve rafine petrol ürünlerinde aylık yüzde 10,35 ve yıllık yüzde 41,43 ile gerçekleşen fiyat artışının dikkat çektiğini görüyoruz. Girdi fiyatlarındaki bu artışlar üretim maliyetlerini yukarı itiyor. Artık enflasyonla mücadelede farklı aksiyonlara ihtiyaç var.” dedi.

ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ

Mayıs ve Haziran aylarının Ramazan ayının konjonktürel etkisi nedeniyle enflasyonu yukarı çekeceğini belirten Ayhan Zeytinoğlu, “Tüm bu gelişmelere paralel olarak Ramazan ayının da enflasyonu yükselteceğini unutmamak gerekiyor. Baz etkisinin avantajının da ortadan kalktığını düşünürsek önümüzdeki birkaç ayda da enflasyondaki yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz.” dedi.

FİYAT ARTIŞLARI

ÜFE alt sektörlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, imalat sanayinde aylık yüzde 2.79 fiyat artışı olduğuna işaret ederek;  “Bazı imalat sektörleri fiyat artışları bakımından fazlasıyla dikkat çekiyor. Kok ve rafine petrol ürünleri, ana metaller, ağaç ve mantar ürünleri, motorlu kara taşıtları ve kağıt ve kağıt ürünleri sektörlerinde yıllık fiyat artışları yüzde 20’in üzerinde seyrediyor. Bunlar yüksek oranlar. Bunun yanında yıllık yüzde 19.80 olan ara mallarındaki fiyat artışları da genel fiyat artışının üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz.” dedi.

Bugün 14:21 TSİ - Ekonomi

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