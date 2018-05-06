CHP’liler yağış dinlemedi!

Hazreti Hızır’ın İlyas peygamber ile buluştuğuna inanılan bolluğun ve bereketin simgesi geleneksel Hıdırellez kutlamaları, yoğun yağışa rağmen Kandıra’nın Bollu Köyü’nde gerçekleştirildi. Köy muhtarı Kenan Seyrek ve 550 köy sakininin ev sahipliği yaptığı etkinliğe CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve eşi Nurdan Sarıbay, CHP İl yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Acurman, Harun Özgür Yıldızlı, Demet Karaman, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Söngül Kaya, CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, CHP Kandıra İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Güngör katılan isimler arasındaydı.

TEK VEKİL TARHAN

Partililer, şenlikte 2000 kişiyi ağırlayan köy sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti. Gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren köy muhtarı Kenan Seyrek, “100 yıllık bir geleneği köyümüzde hava şartları ne olursa olsun yaşatmaya devam ediyoruz. Katılım gösteren ve destek veren herkese teşekkür ederiz” dedi. CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular ise protokol katılımına dikkat çekerek, “Etkinliğimize her yıl katılan tek milletvekili Tahsin Tarhan’dır. Diğer parti vekillerinden maalesef destek göremiyoruz. Sayın Tarhan’a bu sebeple bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.