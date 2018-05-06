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Asude Fırat Özkan resmi başvuruyu yaptı

Daha önceden CHP'den milletvekili aday adayı olacağını açıklayan Asude Fırat Özkan, resmi başvurusunu Ankara'da bulunan CHP Genel Merkezi'ne yaptı.

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Daha önceden CHP'den milletvekili aday adayı olacağını açıklayan Asude Fırat Özkan, resmi başvurusunu Ankara'da bulunan CHP Genel Merkezi'ne yaptı. Belgelerini teslime eden Özkan, "Bizleri birbirimizden ayrıştırarak, ötekileştirerek, kamplaştırarak yıllardır oy peşinde koşan, kapalı kapılar ardında koltuk pazarlıklarıyla ittifak yapan siyaset anlayışına, kadınlarımızla, gençlerimizle, işçilerimizle, emeklilerimizle, esnaflarımızla, memurlarımızla, dar gelirli vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle, emekçilerimizle, engelli bireylerimizle, kısacası toplumumuzun tüm kesimleriyle halkın ittifakını oluşturarak bir arada ve el ele sandıkta DUR demek için Milletvekilliği adaylik basvurumu gerceklestirmis bulunmaktayım" dedi.

Bugün 14:41 TSİ - Siyaset

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