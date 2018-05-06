Kaza saat 02.00 sıralarında, Darıca Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Bir yakınlarının kına gecesinden dönen Esen Beşkaya yönetimindeki 34 GP 4372 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kaldırıma çarpan otomobilden fırlayan Enes Beşkaya, aracın altında kalırken, arkadaşları Ö.Y. (18) ile M.G. (20) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Enes Beşkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Y. ve M.G. ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 14:47 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 18:57 TSİ )
Kullandığı aracın altında kalıp öldü!
Darıca'da, kaldırıma çarpan otomobilden fırlayan Enes Beşkaya (23) aracın altında kalarak yaşamını yitirirken, 2 arkadaşı ise yaralandı.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 14:47 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz