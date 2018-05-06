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Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti

Kocaeli eski Milletvekili ve İzmit eski Belediye Başkanlarından rahmetli Sadettin Yalım kızı, Hatice Solmaz Balcıgil vefat etti.

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Kocaeli eski Milletvekili ve İzmit eski Belediye Başkanlarından, Şark Pazarı Kırtasiye mağazasının sahibi, rahmetli Sadettin Yalım kızı, rahmetli Sabri Yalım’ın ablası ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ulvi Yılmaz Balcıgil'in eşi Hatice Solmaz Balcıgil (84) vefat etti. 6 çocuk annesi Balcıgil'in cenazesi yarın (7 Mayıs 2018 Pazartesi) öğle namazına müteakiip İzmit Fevziye Camii'nden kaldırılarak Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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