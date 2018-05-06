Olay Gebze Gebze Beylikbağı Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.Y.’ye ait markette bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların marketi sardığını gören iş yeri çalışanları dışarı çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler ardından tüm iş yerini kaplayan dumanların tahliyesi için çalışma başlattı. Maddi hasarın meydana geldiği yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtilirken, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Bugün 15:18 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:37 TSİ )
Gebze’de markette çıkan yangın korkuttu!
Gebze'de 5 katlı bir binanın zemininde bulunan markette çıkan yangın korkuttu.
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Bugün 15:18 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz