Mete Yarar: Taksi çağırır gibi F-16 uçuruyoruz

10. Kocaeli Kitap Fuarı, ülkemizin en önemli kalemlerini, düşünürlerini ağırlamaya devam ediyor. Güvenlik uzmanı Mete Yarar’ın söyleşisi de Kocaelililerin büyük ilgisiyle gerçekleşti. Kocaeli Kitap Fuarı’nı çok sevdiğini ifade ederek konuşmasına başlayan Mete Yarar, Türkiye’nin 2000 yılında askeri yönden kendi kendine yeter bir ülke olmadığını ifade ederek” Artık kendi mühimmatımızı üretiyoruz. Eskiden bir karar alırken iş işten geçerken şimdi F-16’ları taksi çağırır gibi çağırıyoruz” dedi.

GAYRI NİZAMİ SAVAŞLAR

Türkiye’nin ziyaretçi sayısı ile en büyük kitap fuarı 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda güvenlik uzmanı Mete Yarar çarpıcı örneklerle önümüzdeki dönemlerde güvenlik stratejileri konusunu işledi. Güvenlik stratejilerininyanlızca Türkiye için değişmediğini ifade eden Yarar” Dünya içinde değişiklikler oldu. Dünyada en fazla askeri güce sahip olan ülke Amerika, bundan sonraki savaşların gayri nizami savaşlar olacağını söyledi. Bugün oluşan savaşlar da onların istediği gibi oluyor. PYD gibi.” şeklinde konuştu.

HER KARIŞ TOPRAĞIN GÜVENİRLİĞİNİ TESPİT EDİYORUZ

Her ülke kendi kaderini çiziyor. Peki Türkiye bunun neresinde? Sorusuna cevap veren Mete Yarar” Günümüzde, teknoloji askeri yönden en önemli güç.Eskiden de operasyonlarda aynı sayılarda asker sayısı kullanıyorduk. Günümüzde bu asker sayısının önemli bir bölümü, teknolojik cihazları kullanıyor. Sıcak savaşa çıkan askerlerimiz ise çok az. Askeri başarılarımız da daha fazla. Bunun nedeni eskiden ayak basmadığımız yerler güvenli değildi. Şimdi önceden cihazlarla girilecek her karış toprağın güvenirliliği tespit ediliyor” ifadelerini kullandı.

14 DAKİKADA F-16 OPERASYONDA

Türkiye’deki değişimi aktaran Yarar” Eskiden de F-16 vardı. Aynı karakol, aynı örgütler vardı. Ne değişti. F-16’ları taksi çağırıp gibi çağrıldığını söylediğimde inanılmamıştı. Afrin’de operasyona çağrılıp başlama süresi 14 dakika idi. Devlet bir karar verilirken aradaki protokol artık kalkmıştır. Artık Türkiye her birimin aynı takımda olduğunu anladı. En fazla PKK’ya katılım olan il Şırnak’ta geçen seneki katılım oranı 0’dır.Bunun en önemli nedeni ise Devletin artık kendini çok iyi tanıtmasıdır, ifade etmesidir” dedi.

KENDİ MÜHİMMATIMIZI ÜRETİYORUZ

2000 yılında ülkemizin kendi askeri araçlarını ortalama yüzde 20 civarında üretebildiğini belirten Yarar” Şu anda bu oran yüzde 65 oldu. Azami oranın yüzde 85 olduğu bu sayı ülkemizin nerelerden nerelere geldiği ve önümüzdeki yıllarda neler yapabileceğini gözler önüne seriyor. Şu anda ülkemiz istediği uçağı, aracı, mühimmatı istediği anda kullanabilecek seviyede” dedi.