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Bugün 16:32 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 16:36 TSİ )

Pelin Çift: Kendi geçmişini sevmeyenleri Allah ıslah etsin

Pelin Çift moderatörlüğünde, Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün konuşmacı olarak katıldığı, “Tarih Bizi Çağırıyor” konulu söyleşi Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde gerçekleşti.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda TRT 1’de yayınlanan Gündem Ötesi Programının yapımcısı Pelin Çift moderatörlüğünde, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Gündüz, ‘’Tarih Bizi Çağırıyor’’ konulu söyleşisiyle kitapseverler ile buluştu. Söyleşide konuşan ve Bosnalı yaşlı ninenin Türk askerinin evlerine ziyaretini aktardığı hatırasıyla yürekleri titreten Prof. Dr. Tufan Gündüz, “Bu memleket her zaman bir kahraman çıkartmıştır ve çıkartmaya da devam edecektir.  Bu vatanın ve bu tarihin kıymetini bilelim” şeklinde konuştu.

TIRNAĞINI GEÇİRDİĞİN TOPRAK

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide konuşmacı Prof. Dr. Tufan Gündüz, “Vatan neresidir? Sorusuna vereceğimiz cevap, tırnaklarımızı toprağa geçirdiğimiz yerdir vatan. Türklük kavramı sadece Anadolu ile sınırlı değil. Ecdadımız tırnağını geçirdiği toprağa medeniyet kurmuş ve kurduğu bu medeniyeti bugünlere kadar getirmiş.Bu kadar çilelerle ve mücadelelerle dolu bir milleti sevmemek elde değil. Buradaki herkesin ataları cephede şehit oldu” ifadelerine yer verdi. 

TARİHİMİZDEN HAİN ÇIKMAZ

Söyleşide Gündüz, “Mesele şu bazen hayal ettiğimiz şeyler olmuyor. Kötü şeyler her zaman bize oluyor. Sonra da diyoruz ki biri gelse de bizi kurtarsa diyoruz. Bu memleket her zaman bir kahraman çıkartmıştır ve çıkartmaya da devam edecektir.  Bu vatanın ve bu tarihin kıymetini bilelim. Bizim tarihimizde vefasız ve hain çıkmaz. Vatanını seversen, ülkeni seversen, milletini seversen genç kalırsın. Bizim kendi milletimizi sevmemiz kadar doğal bir şey olamaz. Ben milletimi seviyorum iyisiyle de kötüsüyle de seviyorum” ifadelerine yer verdi.

İFTİRAYI BİR KENARA BIRAKSINLAR

Salona gelen konuklardan gelen “Fetih nedir, işgal nedir. Osmanlı Devleti hiç işgal yaptı mı?”  sorusunu cevaplayan Gündüz, “Fethin kelime anlamı açmaktır. Bir beldenin İslam’a açılmasıdır. Osmanlı Devleti her yerde fetihler gerçekleştirdi. Osmanlı yoluna fetihlerle devam etti. Gittiği yerlerde insanları kendi vatandaşı haline getirdi. Bütün halkı kanun önünde eşit görür, malını ve canını korur. İslam hukukuna göre işgale asla izin vermez. Osmanlı Devleti hiçbir zaman işgal etmemiştir ve kimseyi köleleştirmemiştir. Osmanlı’ya iftira atmayı artık bir kenara bıraksınlar. Kimse kusura bakmasın ben burada taraflıyım.  Osmanlı’yı ve Türklüğü sevmeyenlerin sözüne itibar etmeyin” dedi.

BİRİLERİ BİZİ BEKLİYOR

Söyleşi de kitapsever konuklarla samimi diyaloglar gerçekleştiren Pelin Çift, “Vatan için bazı şeyler yürek meselesi, yürek meselesi de nasip meselesidir. Birileri bizi bekliyor. Kendine güvenmeyenleri ve geçmişini sevmeyenleri Allah ıslah etsin” ifadelerine yer verdi. Söyleşi soru-cevap kısmıyla sona erdi.

Bugün 16:32 TSİ - Eğitim

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