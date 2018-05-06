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Ataol Behramoğlu, Kitap Fuarı’na şiirleriyle damga vurdu

Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli şairlerden biri olan Ataol Behramoğlu 10.Kocaeli Kitap Fuarı’nda şiir rüzgârı estirdi. Usta şair, “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” ve “Bebeklerin ulusu yok” gibi en güzel şiirlerini Kocaelili kitapseverler için okudu. Usta şaire, şiirlerini okurken, sanatçı Haluk Çetin gitarıyla eşlik etti.

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Yahya Kaptan Salonda gerçekleşen dinleti tadındaki söyleşide Ataol Behramoğlu, en güzel şiirlerini Kocaelili kitapseverler için okudu. Kendisini dinlemeye gelen okuyucularına teşekkür eden usta şair, Kocaeli Kitap Fuarı’nın kendisi için olan önemine dikkat çekti. “Ataol Behramoğlu, “Burada kültüre, sanata yakın olan insanlarımız hangi siyasi görüşten olursa olsun bir araya geliyor. Ben bütün belediyeleri kitap fuarı açmaya davet ediyorum” dedi.

BEBEKLERİN ULUSU YOK

Ataol Behramoğlu, dinletinin ikinci bölümünde çocuklar için yazdığı şiirleri okudu. Usta şair bilinen en güzel şiirlerinden olan “Bebeklerin ulusu yok” ve “Bir çocuğa layık olmak” şiirlerini seslendirdi.

YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİM BİR ŞEY VAR

Ataol Behramoğlu dinletinin sonunda en sevilen şiirlerinden olan “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” adlı şiirini okudu. Şair, şiirini okurların alkışlarıyla tamamladı.

Bugün 16:37 TSİ - Eğitim

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