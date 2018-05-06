Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 16:44 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:46 TSİ )

Küpçü, yeni kitabıyla Kitap Fuarı’ndaydı

Gazetemiz köşe yazarlarından Mustafa Küpçü, Deli Ormanlı adlı kitabı ile Kocaeli Kitap Fuarı’nın ilk gününde yer aldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı önceki gün Uluslararası Fuar Alanında kapılarını kitapseverlere açtı. Gazetemiz köşe yazarlarından Mustafa Küpçü de yeni kitabı ‘Deli Ormanlı’ ile fuarın ilk gününde okurları ile buluştu. Küpçü, Aydili Yayınları tarafından basımı yapılan kitabını okurları için imzaladı.

Bugün 16:44 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı! mask
Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı!
Cumhurbaşkanlığı adaylığına 4. isim! mask
Cumhurbaşkanlığı adaylığına 4. isim!
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti" mask
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti"
Karamürselli ailenin acı günü! mask
Karamürselli ailenin acı günü!
İşverenin, çalışanın çekmecesini aramasının cezası 5 bin TL! mask
İşverenin, çalışanın çekmecesini aramasının cezası 5 bin TL!
Erdoğan, AKP'nin seçim manifestosunu açıkladı mask
Erdoğan, AKP'nin seçim manifestosunu açıkladı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı! mask
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı!
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti mask
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim mask
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim
Karamollaoğlu, 100 bine yaklaşıyor! mask
Karamollaoğlu, 100 bine yaklaşıyor!
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti" mask
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti"
Avukat Geredeli’yi öldüren sanık hakim karşısına çıktı mask
Avukat Geredeli’yi öldüren sanık hakim karşısına çıktı

GALERİ

BBP’de 14 aday adayı var mask
BBP’de 14 aday adayı var
‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı mask
‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı
Kaza anı saniye saniye kaydedildi! mask
Kaza anı saniye saniye kaydedildi!
Darıca G.B. tarih yazdı! mask
Darıca G.B. tarih yazdı!
Halk otobüsü devrildi: Sürücü yaralandı! mask
Halk otobüsü devrildi: Sürücü yaralandı!
Muharrem İnce, Ramazan sonrasında Kocaeli'de miting yapacak mask
Muharrem İnce, Ramazan sonrasında Kocaeli'de miting yapacak
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL