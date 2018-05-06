Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı önceki gün Uluslararası Fuar Alanında kapılarını kitapseverlere açtı. Gazetemiz köşe yazarlarından Mustafa Küpçü de yeni kitabı ‘Deli Ormanlı’ ile fuarın ilk gününde okurları ile buluştu. Küpçü, Aydili Yayınları tarafından basımı yapılan kitabını okurları için imzaladı.
Bugün 16:44 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:46 TSİ )
Küpçü, yeni kitabıyla Kitap Fuarı’ndaydı
Gazetemiz köşe yazarlarından Mustafa Küpçü, Deli Ormanlı adlı kitabı ile Kocaeli Kitap Fuarı’nın ilk gününde yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz