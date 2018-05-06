Küpçü, yeni kitabıyla Kitap Fuarı’ndaydı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı önceki gün Uluslararası Fuar Alanında kapılarını kitapseverlere açtı. Gazetemiz köşe yazarlarından Mustafa Küpçü de yeni kitabı ‘Deli Ormanlı’ ile fuarın ilk gününde okurları ile buluştu. Küpçü, Aydili Yayınları tarafından basımı yapılan kitabını okurları için imzaladı.