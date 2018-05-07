CHP ve İYİ Parti’de başvuru için SON GÜN!

24 Haziran’da yapılacak erken seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başlarken, bazı partilerde aday adaylık süreci sona erdi, bazı partilerde ise devam ediyor. AKP, MHP, SP’de başvurular sona erdi. CHP ve İYİ Parti de ise başvurular, bugün sona eriyor. CHP’de şimdiye kadar 30, İYİ Parti’de ise 42 kişinin aday adaylığı için başvurduğu öğrenildi. AKP’de 108, MHP ve SP de ise 33 kişinin aday adaylığı başvurusu yaptı.