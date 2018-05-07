24 Haziran’da yapılacak erken seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başlarken, bazı partilerde aday adaylık süreci sona erdi, bazı partilerde ise devam ediyor. AKP, MHP, SP’de başvurular sona erdi. CHP ve İYİ Parti de ise başvurular, bugün sona eriyor. CHP’de şimdiye kadar 30, İYİ Parti’de ise 42 kişinin aday adaylığı için başvurduğu öğrenildi. AKP’de 108, MHP ve SP de ise 33 kişinin aday adaylığı başvurusu yaptı.
07 Mayıs 2018- Siyaset ( Güncelleme : 08 Mayıs 2018 )
CHP ve İYİ Parti’de başvuru için SON GÜN!
AKP, MHP ve SP’de milletvekillik aday adaylığı başvuru süresi biterken, CHP ve İYİ Parti de ise başvurular bugün sona eriyor
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07 Mayıs 2018 - Siyaset
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz