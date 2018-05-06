4 ilçemizde yas var!

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İlimizde dün meydana gelen trafik kazarında 4 kişi yaşamını yitirdi. Kartepe Uzuntarla’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 21 yaşındaki Orhan Bulut öldü. Tersanede kaynakçı olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Abdullah Yazıcı (46), akşam Körfez'de geçirdiği feci bir kazada hayatını kaybetti. Çayırova’da yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Raif Demirel, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Darıca’da kaldırıma çarpan otomobilden fırlayan Enes Beşkaya (23) aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.