İlimizde dün meydana gelen trafik kazarında 4 kişi yaşamını yitirdi. Kartepe Uzuntarla’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 21 yaşındaki Orhan Bulut öldü. Tersanede kaynakçı olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Abdullah Yazıcı (46), akşam Körfez'de geçirdiği feci bir kazada hayatını kaybetti. Çayırova’da yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Raif Demirel, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Darıca’da kaldırıma çarpan otomobilden fırlayan Enes Beşkaya (23) aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Bugün 16:49 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:14 TSİ )
4 ilçemizde yas var!
Kartepe, Körfez, Çayırova ve Darıca’da meydana gelen dört trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:49 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz