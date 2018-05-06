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‘Seni Yenikent’te gezdirmem’ deyince S.Ç.’yi bacağından vurmuş

‘Para vermeyince bacağından vuruldu!’ başlıklı bir haber yapmıştık. Haberde tiner ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen U.C. isimli şahısın, özel bir şirkette makine mühendisi olarak çalışan S.Ç.’yi para vermediği gerekçesiyle sol bacağından vurduğunu yazmıştık. U.C’nin tinerci ve uyuşturucu bağımlısı olmadığı, olayın gaspla bir ilgisinin olmadığı, S.Ç’nin ise makine mühendisi olmadığı, tinerci ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtildi.

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‘Para vermeyince bacağından vuruldu!’ başlıklı bir haber yapmıştık. Haberde tiner ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen U.C. (24) isimli şahısın, özel bir şirkette makine mühendisi olarak çalışan S.Ç. (29)’yi para vermediği gerekçesiyle sol bacağından vurduğunu yazmıştık. U.C’nin tinerci ve uyuşturucu bağımlısı olmadığı, olayın gaspla bir ilgisinin olmadığı, S.Ç’nin ise makine mühendisi olmadığı, tinerci ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtildi. 

U.C.’Yİ ARIYORLAR

Olayın şu şekilde geliştiği belirtildi. S.Ç., mahallede bir genci bıçakla kovalıyor. Mahalle sakinleri, o esnada halı sahada maçı biten U.C.’yi arayarak, S.Ç. adlı şahısın, kardeşini bıçakla kovaladığını söylüyorlar. U.C. de S.Ç’yi arayarak, kardeşini neden bıçakla kovaladığını soruyor, yarın görüşelim diye sözleşiyorlar.

BACAĞINDAN VURUYOR

Aradan 3 saat geçtikten sonra S.Ç., U.C’yi arayarak bir yerde buluşuyorlar. S.Ç. ile U.C. tartışmaya başlıyor. S.Ç., U.C’ye “Seni Yenikent Mahallesi’nde gezdirmem” deyince,  U.C. belindeki silahı çıkartarak S.Ç.’yi sol bacağından yaralıyor. Olay yerinden uzaklaşan U.C. için polis geniş çaplı arama başlattı.

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