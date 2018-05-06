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Tavşanlıspor turladı 2-1

2.Küme Futbol Ligi Play-Off’ta ilk tur heyecanı geride kaldı.

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16 takım tarafsız sahalarda eleme usulüne göre karşı karşıya gelirken, tur atlayan ilk 3 takım oynanan maçlar sonunda belli oldu. Tur atlayanlar arasında Gebze ekibi Tavşanlıspor da vardı. Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda Körfez Atılımspor ile kozlarını paylaşan mavi-beyazlı ekip, zorlu 90 dakikayı 25.dakikada Alperen, 72. dakikada ise Erdi’nin attığı gollerle 2-1 kazanarak 2.Tur’a yükseldi.

Bugün 17:09 TSİ - Spor

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