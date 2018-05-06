16 takım tarafsız sahalarda eleme usulüne göre karşı karşıya gelirken, tur atlayan ilk 3 takım oynanan maçlar sonunda belli oldu. Tur atlayanlar arasında Gebze ekibi Tavşanlıspor da vardı. Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda Körfez Atılımspor ile kozlarını paylaşan mavi-beyazlı ekip, zorlu 90 dakikayı 25.dakikada Alperen, 72. dakikada ise Erdi’nin attığı gollerle 2-1 kazanarak 2.Tur’a yükseldi.
Bugün 17:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 17:11 TSİ )
Tavşanlıspor turladı 2-1
2.Küme Futbol Ligi Play-Off’ta ilk tur heyecanı geride kaldı.
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Bugün 17:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz