Tavşanlıspor turladı 2-1

16 takım tarafsız sahalarda eleme usulüne göre karşı karşıya gelirken, tur atlayan ilk 3 takım oynanan maçlar sonunda belli oldu. Tur atlayanlar arasında Gebze ekibi Tavşanlıspor da vardı. Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda Körfez Atılımspor ile kozlarını paylaşan mavi-beyazlı ekip, zorlu 90 dakikayı 25.dakikada Alperen, 72. dakikada ise Erdi’nin attığı gollerle 2-1 kazanarak 2.Tur’a yükseldi.