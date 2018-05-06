Birçok takımdan teklif alan Şampiyon 3.Lig takımı Gebzespor’un hocası Özgür Vurur’un son talibi Altınova Belediyespor oldu. İlk maçta temsilcimiz Gebzespor’a, ikinci maçta da Alibeyköy’e yenilerek 3.Lig’e çıkamayan Altınova’nın Sportif Direktörü Abdurrahman Güneş’in, Özgür Vurur’u telefonla arayarak teklifte bulunduğu, Vurur’un da Güneş’e teşekkür ederek, öncelik sırasının Gebzespor olduğunu ve ayrıca BAL’da çalışmak istemediğini söylediği öğrenildi.
Bugün 17:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 17:12 TSİ )
Özgür Vurur’un talibi çok
Birçok takımdan teklif alan Şampiyon 3.Lig takımı Gebzespor’un hocası Özgür Vurur’un son talibi Altınova Belediyespor oldu.
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Bugün 17:10 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz