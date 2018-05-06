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Özgür Vurur’un talibi çok

Birçok takımdan teklif alan Şampiyon 3.Lig takımı Gebzespor’un hocası Özgür Vurur’un son talibi Altınova Belediyespor oldu.

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Birçok takımdan teklif alan Şampiyon 3.Lig takımı Gebzespor’un hocası Özgür Vurur’un son talibi Altınova Belediyespor oldu. İlk maçta temsilcimiz Gebzespor’a, ikinci maçta da Alibeyköy’e yenilerek 3.Lig’e çıkamayan Altınova’nın Sportif Direktörü Abdurrahman Güneş’in, Özgür Vurur’u telefonla arayarak teklifte bulunduğu, Vurur’un da Güneş’e teşekkür ederek, öncelik sırasının Gebzespor olduğunu ve ayrıca BAL’da çalışmak istemediğini söylediği öğrenildi.

Bugün 17:10 TSİ - Spor

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