Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 17:11 TSİ- Spor ( G : Bugün 17:13 TSİ )

Amed ligde kaldı Buca 3.Lig’e düştü

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta ecel terleri döken Amed Sportif Faaliyetler, sezonu kümede kalarak tamamladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta ecel terleri döken Amed Sportif Faaliyetler, sezonu kümede kalarak tamamladı. Temsilcimiz Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdman Yurdu’nun küme düşmesi haftalar önce kesinleştiği ligde üçüncü takım Bucaspor oldu. Deplasmanda uygulanan taraftar yasaklarını protesto ederek çıkmadığı Sivas Belediyespor maçındaki eyleminden dolayı silinen 3 puanın eksikliğini son haftalarda çok aradı. Küme düşme tehlikesiyle burun buruna gelen Amed Sportif Faaliyetler’in son 5-6 haftada sağlanan kenetlenme ruhu kurtardı. Final gibi maçlar oynayan yeşil kırmızılı beyazlı takım, son 6 maçın 5’inde yenilmezken, bu süreçte topladığı kritik puanlarla ligde tutunmasını bildi. Son olarak Tokatspor’la deplasmanda 0-0 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, ligi 37 puanla küme düşme hattının üzerinde tamamladı. Grupta küme düşen üçüncü takım İzmir ekibi Bucaspor oldu.

Bugün 17:11 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaelispor üzmeden bitirdi: "1-2" mask
Kocaelispor üzmeden bitirdi: "1-2"
Lise maçında olay çıktı! mask
Lise maçında olay çıktı!
Kick Boks’ta kavga büyüyor mask
Kick Boks’ta kavga büyüyor
Birlikspor resmen 3.Lig’de: 2-1 mask
Birlikspor resmen 3.Lig’de: 2-1
Derince Birlikspor penaltılarla tur atladı: 5-4 mask
Derince Birlikspor penaltılarla tur atladı: 5-4
Kardeş Darıca’ya Kocaelispor’dan kutlama mask
Kardeş Darıca’ya Kocaelispor’dan kutlama
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı! mask
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı!
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti mask
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim mask
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim
Karamollaoğlu, 100 bine yaklaşıyor! mask
Karamollaoğlu, 100 bine yaklaşıyor!
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti" mask
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti"
Avukat Geredeli’yi öldüren sanık hakim karşısına çıktı mask
Avukat Geredeli’yi öldüren sanık hakim karşısına çıktı

GALERİ

BBP’de 14 aday adayı var mask
BBP’de 14 aday adayı var
‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı mask
‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı
Kaza anı saniye saniye kaydedildi! mask
Kaza anı saniye saniye kaydedildi!
Darıca G.B. tarih yazdı! mask
Darıca G.B. tarih yazdı!
Halk otobüsü devrildi: Sürücü yaralandı! mask
Halk otobüsü devrildi: Sürücü yaralandı!
Muharrem İnce, Ramazan sonrasında Kocaeli'de miting yapacak mask
Muharrem İnce, Ramazan sonrasında Kocaeli'de miting yapacak
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL