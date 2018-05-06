Amed ligde kaldı Buca 3.Lig’e düştü

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta ecel terleri döken Amed Sportif Faaliyetler, sezonu kümede kalarak tamamladı. Temsilcimiz Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdman Yurdu’nun küme düşmesi haftalar önce kesinleştiği ligde üçüncü takım Bucaspor oldu. Deplasmanda uygulanan taraftar yasaklarını protesto ederek çıkmadığı Sivas Belediyespor maçındaki eyleminden dolayı silinen 3 puanın eksikliğini son haftalarda çok aradı. Küme düşme tehlikesiyle burun buruna gelen Amed Sportif Faaliyetler’in son 5-6 haftada sağlanan kenetlenme ruhu kurtardı. Final gibi maçlar oynayan yeşil kırmızılı beyazlı takım, son 6 maçın 5’inde yenilmezken, bu süreçte topladığı kritik puanlarla ligde tutunmasını bildi. Son olarak Tokatspor’la deplasmanda 0-0 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, ligi 37 puanla küme düşme hattının üzerinde tamamladı. Grupta küme düşen üçüncü takım İzmir ekibi Bucaspor oldu.