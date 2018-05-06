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Üniversiteli Hayrettin ihmalden mi öldü?

25 yaşındaki üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu (25) dün akşam yediği tavuktan zehirlendi ve hastaneye götürüldü. Serum taktıktan sonra eve gönderilen Ömeroğlu tekrardan fenalaştı. Kalbi duran genç adam hayatını kaybetti.

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Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu, dün akşam yediği tavuktan zehirlendi. Arkadaşları tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürülen Ömeroğlu'na burada yapılan kontrollerin ardından serum takıldı. Ömeroğlu daha sonra ise evine gönderildi. Evine döndüğünde tekrardan fanalaşan ve kalbi duran Ömeroğlu hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonrası raporuna “ihmalden şüpheli ölüm” yazıldığı iddia edildi. Genç adamın arkadaşları ve ailesi bu ani ve üzücü haber karşısında adeta yıkıldı. Gencin cenazesi, memleketi Bursa'ya toprağa verilecek.

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