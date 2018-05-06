24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için siyasi partiler aday adaylarını açıklarken İYİ Parti’de 43 aday adayı resmi başvurularını gerçekleştirdi. Milletvekili aday adaylığı sürecinde ilgi gören partilerin başında gelen İYİ Parti’de aday adaylığı başvuru süreci 7 Mayıs Pazartesi 17:00 itibariyle son bulacak.

İYİ PARTİ’NİN ADAY ADAYLARI

Ahmet Yeşil, Adil Gülez, Alper Bircanoğlu, Ayla İlgün, Ayşegül Babacan, Baha Yavuz, Burak Uluköylü, Büşra Karademir, Cumali Durmuş, Dijle Akın, Dürdane Uysal, Ebru Kavas, Ekrem Korkmaz, Ensar Çağrı Arhan, Esra Tolu, Fevzi Kurt, Fuat Berna, Gönül Vursal, Gürkan Uysal, Haluk Tamyüksel, Harun Demirkaya, Hasan Hacıoğlu, İbrahim Ömer Toyran, İhsan Şahin, İlhan Tan, İsmail Sahir Özbağ, Kemal Çevik, Murat Atar, Nurcan Acaroğlu Göktaş, Özer Yıldız, Özgür Alparslan, Özkan Aşkın Öztürk, Renan Argun Kıran, Resul Patan, Ruhan Tekcan, Ruhittin Sönmez, Selda Mican, Sema Akçay, Şafak Akın, Ufuk Turan, Ünal Atabay, Zekai Kahyaoğlu

HABER: Ahmet HAZER