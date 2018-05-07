Otomobil bariyerlerin altına girdi: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan Ankara istikametine seyir halinde olan Doğukan Sarımehmetoğlu idaresindeki 34 TT 9120 plakalı otomobil, Yahya Kaptan Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlerin altına girdi. Kazada bariyer içinde sıkışan otomobildeki sürücü Doğukan ve aynı aileden oldukları öğrenilen Nurcan ve İrfan Sarımehmetoğlu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde trafik kontrollü olarak verilirken kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN