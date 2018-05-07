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Bugün 09:17 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 09:20 TSİ )

Bıçaklandı, mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

İzmit Orhan Mahallesinde bulunan bir yurt inşaatında tartıştığı iki kişi tarafından bıçaklanan kişi mahsur kaldığı inşaattan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Alınan bilgiye göre İzmit Orhan Mahallesi Şanlı Soy Sokak adresinde bulunan bir yurt inşaatında meydana gelen olayda S.E. isimli şahıs, tartıştığı kimliği belirsiz iki kişi tarafından sağ baldırından bıçaklanarak yaralandı. İnşaatın balkon bölümünde yere yığılan S.E., telefonla 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan S.E.’nin bulunduğu bölüme ulaşamayınca ekipler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınan yaralı S.E. ambulansa taşındı. Hayati tehlikesi bulunan S.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri S.E.’yi bıçaklayarak kaçtıkları öne sürülen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 09:17 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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