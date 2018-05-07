Bıçaklandı, mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

Alınan bilgiye göre İzmit Orhan Mahallesi Şanlı Soy Sokak adresinde bulunan bir yurt inşaatında meydana gelen olayda S.E. isimli şahıs, tartıştığı kimliği belirsiz iki kişi tarafından sağ baldırından bıçaklanarak yaralandı. İnşaatın balkon bölümünde yere yığılan S.E., telefonla 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan S.E.’nin bulunduğu bölüme ulaşamayınca ekipler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınan yaralı S.E. ambulansa taşındı. Hayati tehlikesi bulunan S.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri S.E.’yi bıçaklayarak kaçtıkları öne sürülen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN