TIR’da 45 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda takibe alınan bir tır, TEM otoyolunun İzmit geçişinde durduruldu. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanamazken detektör köpek Millov’un yaptığı aramalarda çekici ile dorse arasındaki bölüme zulalanmış vaziyette 82 paket halinde toplam 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri, TIR’daki C.A. ve C.A. isimli iki şüpheliye gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülen iki şüphelinin tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde bulundurma, nakli ve ticaretini yapmak gibi suçlardan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Nuri AKÇAHARMAN