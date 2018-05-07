İZSANDER  pilav gününde buluşturdu

İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneğitarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl olduğu gibi bu yılda İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen 17’inci pilav günü etkinlikleri çerçevesinde bir araya gelen mezun öğrenciler eski günleri andı. Programa İZSANDER Başkanı Halil Atay’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mehmet Aktaş, Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm,Demokrasi Girişimi sözcüsü Bekir Yurdagül, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Kocaeli BBP Milletvekili aday adayı Serhat Duyar, AK Parti Milletvekili aday adayı Sibel Moralı ve çok sayıda mezun katıldı.

DAHA FAZLA MEZUNA ULAŞABİLİYORUZ

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İZSANDER Başkanı Halil Atay “ Sizlere ulaşabildiğimiz için mutluyuz ve gururluyuz. Ulaşamadıklarımız var ise sizlerden onlara ulaşmanızı ve bu gün yaşadığımız güzel anıları onlara anlatmanızı istiyorum. Çünkü bu güzel günü anlattıkça her yıl sayımız artıyor ve her geçen yıl daha fazla mezunlarımız ile buluşabiliyoruz” dedi

GEÇMİŞ İLE GELECEK BULUŞTU

Atay’ın ardından konuşan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aktaş “Okulumuzun geçmişi ile geleceğinin bu gün buluştuğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Biz 73 yıllık ulu bir çınarız ve Türk siyasi, spor, sanat hayatlarına yıldızlar kazandırmış durumdayız. Tüm öğrencilerimize en iyi eğitim ve öğretimi vermeye çalışıyoruz. Bu gün bu güzel organizasyonu sağlayan ve her zaman okulumuza destek veren Büyükşehir Belediyemize, İzmit Belediyesine ve İZSANDER’e teşekkür ediyoruz” dedi.

BURADA GÜZEL GÜNLER YAŞADIM

Aktaş’ın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise “ Bende bu okulda öğretmenlik görevi yapmanın mutluluğunu yaşadım. O dönemde burada çok güzel günler yaşadım. Okulumuz ülkemize çok faydalı bireyler yetiştirmiştir ve hala bu görevini devam ettirmektedir. Eski dönemlerde yoksulluk vardı ama hep birlikte çalışarak bu günlere geldik. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden aldığımız güçle çok daha güzel bir kent olduk” ifadelerini kullandı.Selin BECER