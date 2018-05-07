Haydar Akar yeniden aday

Erken seçim kararı alınmasının ardından uzun süre kent içinde fazla görünmeyen ve yeniden aday adayı olmayacağı konuşulan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, bugün yeniden genel merkeze giderek dosyasını teslim etti ve k adayı adayı oldu.Selin BECER