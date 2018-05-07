Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:27 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:00 TSİ )

Haydar Akar yeniden aday

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde yeniden aday adayı oldu

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Erken seçim kararı alınmasının ardından uzun süre kent içinde fazla görünmeyen ve yeniden aday adayı olmayacağı konuşulan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, bugün yeniden genel merkeze giderek dosyasını teslim etti ve k adayı adayı oldu.Selin BECER

Bugün 10:27 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
95 yaşında imza atmaya geldi mask
95 yaşında imza atmaya geldi
Kocaeli Karamollaoğlu için 8 bin imza topladı mask
Kocaeli Karamollaoğlu için 8 bin imza topladı
İYİ Parti’de 43 aday adayı mask
İYİ Parti’de 43 aday adayı
Mehmet Hilal Kaplan aday adayı mask
Mehmet Hilal Kaplan aday adayı
CHP ve İYİ Parti’de başvuru için SON GÜN! mask
CHP ve İYİ Parti’de başvuru için SON GÜN!
Haydar Akar yeniden aday mask
Haydar Akar yeniden aday
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı! mask
İşte Kocaeli'de Akşener için toplanan imza sayısı!
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti mask
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim mask
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti" mask
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti"
‘Seni Yenikent’te gezdirmem’ deyince S.Ç.’yi bacağından vurmuş mask
‘Seni Yenikent’te gezdirmem’ deyince S.Ç.’yi bacağından vurmuş
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi mask
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi

GALERİ

BBP’de 14 aday adayı var mask
BBP’de 14 aday adayı var
‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı mask
‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı
Kaza anı saniye saniye kaydedildi! mask
Kaza anı saniye saniye kaydedildi!
Darıca G.B. tarih yazdı! mask
Darıca G.B. tarih yazdı!
Halk otobüsü devrildi: Sürücü yaralandı! mask
Halk otobüsü devrildi: Sürücü yaralandı!
Muharrem İnce, Ramazan sonrasında Kocaeli'de miting yapacak mask
Muharrem İnce, Ramazan sonrasında Kocaeli'de miting yapacak
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL