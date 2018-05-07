Erken seçim kararı alınmasının ardından uzun süre kent içinde fazla görünmeyen ve yeniden aday adayı olmayacağı konuşulan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, bugün yeniden genel merkeze giderek dosyasını teslim etti ve k adayı adayı oldu.Selin BECER
Bugün 10:27 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:00 TSİ )
Haydar Akar yeniden aday
CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde yeniden aday adayı oldu
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Bugün 10:27 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz