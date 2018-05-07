CHP’de 24. Dönem Milletvekilliği yapan Mehmet Hilal Kaplan, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinden yeniden aday adayı oldu. Tahsin Tarhan ile birlikte Gebze’ den güçlü ikinci aday olan Mehmet Hilal Kaplan’ ın listeye kaçıncı sıradan gireceği merak ediliyor.Selin BECER
Bugün 10:27 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:57 TSİ )
Mehmet Hilal Kaplan aday adayı
CHP’de önceki dönem milletvekilliği yapan Mehmet Hilal Kaplan, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde yeniden aday adayı oldu
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Bugün 10:27 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz