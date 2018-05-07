Mehmet Hilal Kaplan aday adayı

CHP’de 24. Dönem Milletvekilliği yapan Mehmet Hilal Kaplan, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinden yeniden aday adayı oldu. Tahsin Tarhan ile birlikte Gebze’ den güçlü ikinci aday olan Mehmet Hilal Kaplan’ ın listeye kaçıncı sıradan gireceği merak ediliyor.Selin BECER